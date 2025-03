Sport.quotidiano.net - San Costanzo fa sul serio. Preso il portiere Palazzi

La settima giornata di ritorno ha portato qualche cambiamento nella classifica ma ha confermato anche le potenzialità delle big. Prima è sempre l’Atletico Mondolfo 1952, al secondo posto (a meno 1) si è inserita la Nuova Real Metauro mentre è sceso al terzo posto (a meno 2) il San. In quarta piazza (a meno 4) l’Avis Montecalvo, quindi il Peglio (a meno 5). In fondo è sempre più in sofferenza l’Apecchio che sabato prossimo ospiterà in un avvincente testa-coda l’Atletico Mondolfo. I numeri. Segnano di più Avis Montecalvo e Nuova Real Metauro (40 gol), meno di tutti l’Apecchio (10). L’Atletico Mondolfo ha la miglior difesa (solo 15 le reti subite), il Muraglia la peggiore (45). Mercato. L’Unione Sportiva Sanha ingaggiato ilLorenzo( ’95), ex Atletico Alma (Promozione ed Eccellenza) Santa Cecilia (Prima categoria) e Sant’Orso (5 anni tra Prima categoria e Promozione).