Ilrestodelcarlino.it - Saman, processo d’appello: in aula oggi anche il fratello. Diretta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 6 marzo 2025 - Inizia poco dopo le 14,30 a Bologna la seconda udienza deld'appello sull'omicidio diAbbas, la 18enne di origine pakistana uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 nelle campagne di Novellara (Reggio Emilia).insarà mostrato il 'nuovo' video della ricostruzione dei fatti realizzato dagli inquirenti che vuole restituire una visione d'insieme di quanto accaduto, mettendo in sequenza le registrazioni delle telecamere dell'azienda Bartoli e dell'abitazione di un vicino dal 29 aprile al primo maggio. Il video ha una durata di circa 40 minuti.saràsentito ildi, minorenne all'epoca dei fatti, che potrebbe essere l'unico testimone oculare dell'omicidio. Nazia Shaheen, la madre diAbbas, attraversa il cortile della Corte di appello di Bologna, scortata dalla polizia penitenziaria, per partecipare aldi Appello per l'omicidio diAbbas, Bologna, 27 febbraio 2025.