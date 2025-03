Ilfattoquotidiano.it - Saman Abbas, il fratello ai giudici: “Ho visto mio zio che prendeva per il collo mia sorella”

“Homio zio cheper ilmia, era tra la seconda e la terza serra”. Alì Haider, ildi, ha cominciato a testimoniare, in occasione della seconda udienza del processo d’appello iniziato una settimana fa, a Bologna in corte d’Assise, per l’omicidio della, la 18enne di origini pachistane e residente a Novellara, nel Reggiano, scomparsa nella primavera del 2021 e i cui resti sono stati ritrovati un anno e mezzo dopo. Il giovane ha fornito la sua testimonianza da dietro un paravento. Per la morte della giovane in primo grado sono stati condannati all’ergastolo la madre e il padre della 18enne e lo zio Danish Hasnain a 14 anni. In aula presenti tutti e cinque i familiari: il padre di, Shabbar, lo zio Danish Hasnain e la madre Nazia Shaheen, detenuti.