Salvini rilancia la Clusone-Ponte Nossa, attesa da 30 anni: "Ora serve un progetto condiviso"

Selva. Se ne parla da più di trent’: non potrebbe essere altrimenti. Chissà cosa pensano i residenti nelle case costruite sulle curve quando la domenica sera si affacciano alla finestra e vedono quel serpente di auto di turisti che dopo una giornata o un fine settimana passato in montagna tornano verso la pianura. O quando, ogni mattina, escono dal garage e si immettono nel traffico dei pendolari che quotidianamente imperversa sui tornanti.Sarebbe difficile trovare un cittadino dell’altopiano dicontrario alla costruzione della variante delle curve della Selva: un’opera pubblicada prima della svolta del millennio che ora sembra giungere ad un passaggio chiave. Parola di Matteoin due tappe del suo ultimo soggiorno bergamasco: venerdì 21 febbraio alla Festa della Lega di Palazzago il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha annunciato l’inserimento della progettazione della Variante nel nuovo contratto di programma con Anas, mentre sabato 22 a Chiuduno ha rivelato che sono in arrivo 5 milioni di euro per la stesura del progetto.