Quotidiano.net - Salvini lancia un appello per la pace: gazebo della Lega in mille piazze italiane

o guerra. Vita o morte. Futuro o passato. In queste ore, mentre Zelensky, Putin e Trump, parlano di, costruiscono percorsi di, di convivenza e disarmo, qualcuno fra Bruxelles e Parigi parla di armi nucleari, di invio di soldati in Ucraina e usa toni di guerra: noi sabato e domenica saremo in più di, una presenza straordinaria, con i, per chiedere a voi con chi state. Lo dice il vicepremier e leader leghista Matteo, in un video sui social con cui fa una partecipare alle iniziative programmate dal partito nel fine settimana. "I nostri figli meritano un futuro di lavoro, di serenità e tranquillità e non sono merce di scambio economica nei confronti di nessuno" - aggiunge. "Da una parte una sinistra che manifesterà per la guerra, sostanzialmente, dall'altra parte la maggioranza degli italiani che chiede, lavoro e serenità.