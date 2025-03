Sport.quotidiano.net - Salvatori "Vis, Di Paola decisivo per vincere"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Fabrizio, ex direttore sportivo della Vis, oltre che di Perugia, Torino, Bologna ed altri club professionistici, sabato era al "Benelli" a vedere Vis-Entella., ricominciamo dalla partita di sabato, ha visto anche lei cosa è accaduto? "Il rigore dalla tribuna non era chiaro, l’espulsione di Neri era esagerata: l’aveva ammonito cinque minuti prima e non era un fallo da seconda ammonizione" Al di là dell’arbitro, cosa poteva fare la Vis? "Ha fatto quello che poteva di fronte a una squadra attrezzata per andare in B. Il calcio è fatto anche di questi episodi che condizìonano la partita" Come vede la corsa ai playoff di Pesaro? "La vedo da diverse partite, e dico che arrivare terzi sarebbe stato vantaggioso, ma nei playoff la Vis potrebbe essere una mina vagante" Perché? "In attacco ha qualità con Cannavò, Orellana, Di, Okoro, Nicastro e gli altri.