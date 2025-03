Vanityfair.it - Salvatore Esposito: «Se Gomorra fosse stata una serie americana, avrei girato un sacco di film dopo con Fortunato Cerlino. In Italia non c'è uno star system, ci autosabotiamo»

L'attore ritrova il collega in Nella tana dei lupi 2 - Pantera accanto a Gerard Butler, tra inseguimenti in Porsche e violenza: «Noi non abbiamo niente in meno rispetto agli Stati Uniti»