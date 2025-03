Ilfattoquotidiano.it - Salva Milano, Sala: “Mi è sembrato onesto fare un passo indietro”. E sull’assessore Bardelli: “Decisione domani, situazione non semplice”

“L’assessorelo vedomattina e prenderemo una. È chiaro che umanamente mi dispiace, perché in questi mesi si è fatto apprezzare da tutti. Poi magari ci sono singole frasi che possono scappare, ma è chiaro che anche lui stesso è consapevole che lanon èmattina lo incontro e decideremo cosa”. Rispondendo ai cronisti a margine di un evento, il sindaco diBeppesembra mollare di fatto Guido, l’assessore alla Casa coinvolto – da non indagato – nell’inchiesta sulla speculazione edilizia che mercoledì ha portato all’arresto del dirigente comunale Giovanni Oggioni. Nell’ordinanza di custodia cautelare a carico di Oggioni è riportata una chat tra lui ein cui quest’ultimo – sei mesi prima di diventare assessore – parlava della necessità di far cadere la giunta di cui poi sarebbe entrato a far parte, accusata di adeguarsi troppo alle contestazioni della Procura.