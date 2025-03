Ilfattoquotidiano.it - Salva Milano, M5s e Avs chiedono informativa in Parlamento: “Il governo deve parlare”. Schlein: “Il ddl muore in Senato”

Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi e Sinistraun’urgente insul, la norma, in discussione aldopo l’approvazione alla Camera, che punta a sanare i presunti abusi edilizi commessi nel capoluogo lombardo, oggetto di varie indagini della magistratura. Dall’ordinanza di custodia cautelare che ha portato ai domiciliari Giovanni Oggioni, ex direttore dello Sportello unico edilizia del Comune, è emerso come il testo dell’emendamento al ddl “casa” sia stato scritto su misura dai dirigenti pubblici indagati – e trasmesso ai loro referenti politici – allo scopo di neutralizzare le inchieste. “Intervengo per richiedere un’urgente da parte dela seguito dei fatti emersi sull’iter normativo della proposta di legge, e quindi sull’intendimento a proseguire l’iter al