Lapresse.it - Salva Milano, il Comune: “Non è più necessario seguire l’iter”

“Gli elementi di novità, e purtroppo di maggiore gravità, descritti negli atti di accusa inducono questa Amministrazione a non sostenere più la necessità di proneldi approvazione della proposta di legge cosiddetta ‘’”. Lo rende noto Palazzo Marino, sede deldi, in una nota, in merito alle indagini della Procura disulle pratiche edilizie.Schlein: “No condizioni per andare avanti su” “Dopo i gravi fatti emersi oggi dalla magistratura è evidente che non ci sono le condizioni per andare avanti in una discussione sul ddl”“che si trova in questo momento al Senato”. Così la segretaria Pd Elly Schlein a margine dell’inaugurazione della nuova sede Federazione di Roma del Pd, a Prati.“Sulle rivelazioni di oggi che riguardano esponenti del centro-destra si è già espresso anche il Partito Democratico di– aggiunge – Peraltro, da alcune cose che emergono, sembra ci fosse addirittura intenzione di colpire il sindaco Sala, a cui va la mia solidarietà, naturalmente.