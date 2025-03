Panorama.it - Salva Milano: è terra bruciata intorno a Sala

I recenti avvenimenti relativi alle inchieste giudiziarie nel settore edilizio milanese, dove sono stati accusati di corruzione e falso diversi dirigenti comunali, hanno scatenato un vero e proprio terremoto nel capoluogo meneghino. Con scosse di assestamento che si sono sentite fino a Roma, dove il provvedimento, salvo colpi di scena, verrà affossato.L’ordinanza emessa dal gip Mattia Fiorentini avrebbe infatti smascherato una «organizzazione» atta a «favorire le società e i progettisti prescelti a piacimento». In pratica l’architetto Giovanni Oggioni e i suoi accoliti avrebbero creato un sistema per rilasciare permessi e dare valutazioni positive a progetti edilizi in maniera arbitraria e contro la legge, per tornaconti personali.Ma, ancor più grave, l’«organizzazione» avrebbe anche contribuito alla stesura del decreto legislativo “”, fortemente voluto dal sindacoper far ripartire i numerosi cantieri posti sotto sequestro che hanno notevolmente rallentato il settore edilizio meneghino.