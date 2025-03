Salto con gli sci Mondiali Trondheim 2025 | la Slovenia conferma l’oro nella prova maschile a squadre Austria e Norvegia sul podio

Leggi su Sportface.it

Ladifende il titologara adicon gli scisul trampolino lungo a, dove sono in scena i Campionatidi sci nordico. Il quartetto sloveno, identico a quello vincitore nell’edizione di casa di Planica 2023 e formato da Anze Lanisek, Timi Zajc, Domen Prevc e Lovro Kos, trionfa davanti all’(Daniel Tschofenig, Maximilian Ortner, Stefan Kraft e Jan Hörl) e alla(Johann Andre Forfang, Robin Pedersen, Kristoffer Eriksen Sundal e Marius Lindvik), rispettivamente argento e bronzo,Continua dunque la maledizioneca nelle gare airidate: Kraft non trova nemmeno in questa occasione il titolo a, lui che vanta tre ori individuali ed è il recordman di medaglietotali nel. Al quarto posto si è piazzata la Germania, con un comodo vantaggio su Giappone e Polonia; chiudono la classifica infine Finlandia e Stati Uniti, mentre sono state eliminate dopo il primo round Svizzera, Kazakhistan e Cina.