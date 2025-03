Dilei.it - Salone del Mobile 2025, torna Euroluce, la biennale dell’illuminazione

Dall’8 al 13 aprilefarà il suo atteso ritorno aldeldi Milano, riaffermandosi come piattaforma internazionale leader nel settore. Dopo l’edizione sperimentale del 2023, l’evento delsi preannuncia ancora più grande, con oltre 300 espositori da tutto il mondo, di cui il 47% esteri e 40 nuovi brand al debutto, che occuperanno una superficie espositiva di 32.000 metri quadrati.Il cuore disarà incentrato su innovazione, tecnologia e sostenibilità, con particolare attenzione ai sistemi intelligenti, all’integrazione dell’intelligenza artificiale e al biodesign. Questi temi chiave ridefiniranno il concetto di luce, non solo come elemento funzionale, ma anche come componente estetica ed emozionale, fondamentale per il comfort dei nostri spazi.