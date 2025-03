Lettera43.it - Salone del Libro di Torino 2025: tema e manifesto

Tutto pronto per la 37esima edizione delinternazionale del, in programma dal 15 al 19 maggio al Lingotto Fiere di. Spazio culturale d’eccellenza per letteratura ed editoria italiane e internazionali, ogni anno attira decine di migliaia di visitatori da tutta la penisola e dall’estero. Attesi scrittori emergenti e grandi firme della narrativa e della saggistica, ma anche personaggi della tivù e del cinema tra cui registi, presentatori e attori. Ilcentrale del SalToè «Le parole tra noi leggere», che richiama il romanzo omonimo di Lalla Romano e una poesia di Eugenio Montale, Due nel crepuscolo. Già disponibili online sul sito ufficiale della manifestazione i biglietti per le singole giornate e gli abbonamenti per l’intero evento a prezzo inferiore rispetto a quello delle casse fisiche sul posto.