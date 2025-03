Lettera43.it - Salone del Libro di Torino 2025: il Paese ospite

Ogni anno ilinternazionale deldielegge un. Protagonista di eventi e panel dedicati, è unico per ogni edizione e consente a diversi scrittori emergenti e firme celebri di incontrare i lettori d’Italia, presentando le nuove opere e spiegando la loro arte poetica e prosaica. Per la 37esima edizione, al Lingotto Fiere dal 15 al 19 maggio, è stato annunciato il cartellone «La scoperta dell’Olanda», in invito a esplorare la vitalità e la varietà del panorama culturale dei Paesi Bassi. Promossa dalla Fondazione neerlandese per la letteratura e dell’Ambasciata e dal Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi in Italia, vanta una ricca serie di appuntamenti e ospiti per tutti i gusti. Al SalTo, come da tradizione, saràanche una regione italiana: per ilsarà la Campania di cui si celebrerà il patrimonio librario.