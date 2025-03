Anteprima24.it - Salernitana, col Modena vietato sbagliare

Tempo di lettura: 2 minutidi Gigi CaliuloRipartire da Cesena con qualche certezza in più. È il mantra che sta accompagnando lanella sua marcia di avvicinamento al delicato impegno casalingo contro il. Le certezze, anzitutto. Breda sembra aver trovato la quadra, la squadra vista all’opera al Manuzzi è uscita dal campo senza punti conquistati – forse – per la prima volta immeritatamente. Una consolazione effimera poiché le giornate diminuiscono e la classifica resta più che preoccupante. Eppure la sensazione è che il gruppo abbia lasciato sul terreno di gioco non solo i punti in palio ma soprattutto alcune insicurezze. Contro i canarini Breda potrebbe riproporre la stessa formazione vista in campo a Cesena e la continuità, per una squadra ch’è stata cantiere aperto fino a poche settimane fa, potrebbe essere un’opportunità da non sottovalutare.