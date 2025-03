Lanotiziagiornale.it - Sale la tensione nel Pacifico e la Cina di Xi Jinping avverte gli Usa di Trump: “Pronti a qualsiasi tipo di guerra, sia tariffaria che di qualsiasi altro tipo”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Lanelcontinua a salire e ladi Xigli Stati Uniti di Donaldche Pechino è pronta a ognidi scenario, anche il più nefasto.“Se laè ciò che vogliono gli Stati Uniti, che si tratti di una, commerciale o di, siamoa combattere fino alla fine”, ha dichiarato l’ambasciata cinese su X (ex Twitter), ripubblicando una frase di una dichiarazione governativa del premier cinese Li Qiang, il quale ha confermato che laaumenterà nuovamente la sua spesa per la difesa del 7,2% quest’anno.Una misura che lo stesso leader ha giustificato come conseguenza dei “cambiamenti mai visti nell’ultimo secolo”, che stanno interessando “tutto il mondo a un ritmo sempre più veloce”.lanele ladi Xigli Usa di: “di, siache di”In passato, laaveva già ribadito la sua prontezza a un eventuale conflitto.