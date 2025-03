Inter-news.it - Sabatini: «Bastoni impressionante. Inzaghi incostante rispetto a Conte»

Sandroè intervenuto in diretta a Microfono Aperto, in onda su Radio Sportiva. Il giornalista sportivo, ha elogiato la prestazione di Alessandronella gara contro il Feyenoord.si è poi concentrato nel giudicare l’allenatore nerazzurro Simone.MVP – Sandro, intervenuto a Microfono Aperto, ha elogiato la grandissima prestazione di Alessandrocontro il Feyenoord. Il numero 95 nerazzurro, impiegato da esterno, è stato uno dei migliori nelle file dell’Inter: «mi ha sorpreso, non pensavo fosse così forte anche in un altro ruolo. Ha fatto il ruolo di terzino con una bravura e naturalezza, in entrambe le fasi. Bene anche la sinergia e l’alternanza nelle uscite con Acerbi. È un grandissimo giocatore: c’è ne sono veramente pochi come lui in Europa».