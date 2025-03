Iodonna.it - «Sa quante volte mi hanno detto sei troppo bella per fare questo film? Quando ero ragazzina mia madre non mi ha mai detto quant’ si’ bell’. Mi ha sempre detto: costruisci la tua indipendenza economica perché lì sta la libertà»

Leggi su Iodonna.it

Luisa Ranieri, 51enne attrice napoletana, è considerata una delle donne più belle d’Italia. E in un’intervista a Repubblica, pur ammettendolo, spiega che nella vita ci sono cose più importanti. Ad esempio il fatto che venga riconosciuta la sua bravura. E la possibilità di conquistare l’lì sta la». Luisa Ranieri si fa bionda: il cambio di look inaspettato X Leggi anche › Luisa Ranieri: «La bellezza dei 50 anni? Più forte che a 30» Luisa Ranieri: «So di essere, meglio essere libera»Al quotidiano, Luisa Ranieri spiega cheviene guardata la sua bellezza «Non mi offendo certo, ma non mi interessa.