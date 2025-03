Lortica.it - Rupi e Fracassi: storia di grano, pane e innovazione

Nella pianura pontina, ilveniva coltivato con passione e cura, e nel 1931 fu premiato come il migliore. Si trattava di unda paglia alta, con una spiga robusta che ricordava il granturco, coltivato con concimi naturali come il bottino, l’urea e la concimaia stagionata. Allora, ildurava un’intera settimana.Chiunque abbia vissuto quell’epoca ricorda il fascino delle macchine selezionatrici, che vagliavano il seme, lasciando alla fine solo una manciata di quello migliore. Fu in questo contesto che nacquero varietà storiche come il Roma, il Verna, il piccolo Marzotto e il Frassineto del dopoguerra.e il legame con la FerruzziSerafino, fondatore della ditta, iniziò la sua carriera già negli anni ’30 come agente per la Romagna dei concimi Montecatini. Per avviare la sua attività, ricevette le garanzie delle famiglie Benini e della stessa ditta