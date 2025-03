Romadailynews.it - Rubava nelle macchine a Monterotondo, denunciato 44enne

Leggi su Romadailynews.it

I Carabinieri della compagnia dihannoun italiano di 44 anni per tre furti su autovetture, in seguito a un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Tivoli.L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato come il presunto autore di due furti di volanti di Smart e uno su un furgone, avvenuti nel parcheggio della stazione ferroviaria. Grazie all’impegno degli investigatori, è stato possibile arrestare il sospettato e presentare denuncia alla Procura.Questo episodio dimostra ancora una volta la prontezza di intervento dei Carabinieri dinella lotta contro i furti di auto, grazie all’intensificazione dei controlli sul territorio. È importante segnalare tempestivamente alle autorità qualsiasi episodio simile.(RED)