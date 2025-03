Ilgiorno.it - Rozzano, sgombero nell'ex campo sportivo di via Venezia trasformato in accampamento

(Milano), 6 marzo 2025 – Gli agenti della polizia locale hanno condotto un'importante operazione dipresso l'exdi viain unclandestino. L’intervento, pianificato’ambito delle attività di controllo e contrasto all’illegalità, ha portato all’identificazione di undici stranieri, tutti con precedenti penali, alcuni dei quali per reati gravi come spaccio di droga e rapina.exin viada parte della polizia. Rinvenute armi bianche, droga e merce rubata. Per Pincioni - Cangemi Foto MDF L’operazione è scattatae prime ore del mattino con un blitz che ha sorpreso gli occupanti ancora all'interno della struttura fatiscente, utilizzata come rifugio di fortuna. Due di loro, destinatari di un ordine di espulsione, sono stati condotti in Questura per l’avvio delle procedure di allontanamento, mentre gli altri nove sono stati denunciati per occupazione abusiva di terreni ed edifici.