Ilgazzettino.it - Rottweiler da guardia contro lo sfratto: l'odissea di un padrone di casa per liberare un immobile

Leggi su Ilgazzettino.it

PORDENONE - Unoè sempre una procedura dolorosa per chi la subisce. Ma a volte può trasformarsi in un incubo anche per il proprietario di, costretto a seguire un percorso.