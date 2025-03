Thesocialpost.it - Romania, Georgescu vola nei sondaggi dopo l’arresto e l’annullamento del voto

Leggi su Thesocialpost.it

delle elezionila sua vittoria e il successivo arresto non hanno scalfito la popolarità di C?lin, leader indipendente dell’ultradestra rumena, considerato da molti vicino alla Russia. Mentre il candidato presidenziale è ancora sotto inchiesta per gravi accuse, le piazze rumene si sono riempite di suoi sostenitori, che parlano di golpe e chiedono il ripristino della sua candidatura.Leggi anche:, il candidato favorito alle presidenziali C?linfermato e interrogato dalla poliziain crescita perNonostante le vicende giudiziarie, il sostegno asembra in crescita. Secondo gli ultimi dati diffusi da Europe Elects, il candidato avrebbe raggiunto il 45%, con un incremento di 22 punti percentuali rispetto al 23% ottenuto alle elezioni di novembre.