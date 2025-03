Ilfattoquotidiano.it - Romania, 6 arresti per tentato golpe: “Struttura militare aveva legami con la Russia. Voleva nuova Costituzione e ritiro dalla Nato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Con la tempesta per il fermo di C?lin Georgescu che non accenna a placarsi e la tensione con Mosca che continua ad aumentare, le autorità romene hanno arrestato sei persone sospettate di avere collaborato con laper organizzare un colpo di Stato contro il governo. La “Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizat? ?i Terorism“, agenzia investigativa che opera sotto il controllo del ministero dell’Interno, ha riferito che l’accusa è quella di aver formato un gruppo criminale, inizialmente costituito nel 2023 e concon la. Il gruppo era stato formato per mettere in pericolo “la sovranità e l’indipendenza” dello Stato, “minando politicamente la capacità di difesa del Paese”. Secondo l’agenzia di intelligence nazionale rumena, SRI, il gruppo avrebbe cercato “la rimozione dell’attuale ordine costituzionale, lo scioglimento dei partiti politici” e l’installazione di un nuovo governo formato dai suoi membri: “Per raggiungere i loro obiettivi di destabilizzazione, i rappresentanti del gruppo hanno richiesto attivamente il supporto di funzionari dell’ambasciata della Federazione russa“.