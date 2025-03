Ilrestodelcarlino.it - Romanati Festival,. Lepre stasera sul palco dello Skasa

Dopo la grintosa apertura con Crista, ilEternalprosegue con, cantautore romano dalla poliedrica carriera, che si esibirà questa sera alle 21.30 allodi Recanati, il pub in via Calcagni in pieno centro storico. Batterista, percussionista e rumorista,presenta il suo nuovo album "Eremo", un viaggio musicale tra emozioni contrastanti, sperimentazione e immediatezza. "Vorrei parlare con intimità e gentilezza di strazi, dolori e bellezza" racconta. Il suo disco, già apprezzato dalla critica su Radio2 Social Club, Sky Arte e testate nazionali, riflette la sua natura artistica libera e selvaggia, proprio come l’animale da cui prende il nome. Ilvuole mettere in risalto le connessioni tra la città eterna, Roma, e la città dell’Infinito, Recanati.