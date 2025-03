Romadailynews.it - Roma: su auto rubata semina il panico e causa ferimento di 4 agenti polizia, arrestato 20enne

Un giovane tunisino di 20 anni hato ilieri sera, dopo aver rubato una BMW al suo proprietario e aver ferito quattrodelladi stato durante un inseguimento.Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio in via Amerigo Aspertini, quando il giovane, alla guida dell’, ha investito anche un riderndone il.Dopo un primo tentativo di fermarlo, in cui duesono rimasti feriti, il giovane hato un altro scontro con ledellain via della Sorbona, ferendo altri due.Il giovane è stato infinedopo un terzo tentativo di fermarlo, e ora è stato denunciato per resistenza e lesioni.(RED)