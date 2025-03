Dayitalianews.com - Roma, pauroso inseguimento di 30 km sulla Casilina: sperona la volante, feriti 4 agenti

A fine articolo, una nota del direttore, Gennaro GiacobbeTerrore nella serata ieri, mercoledì 5 marzo, per unper le strade diEst. Il bilancio alla fine è molto pesante. Tutto è accaduto verso le 19,30 di ieri sera quando in via Amico Aspertini, unaferma una Bmw. L’auto è rubata e il giovane alla guida, non si ferma e scappa a folle velocità verso Tor Bella Monaca via.Nella sua folle fuga la Bmw investe anche un rider in bicicletta, poiunadella polizia. Glisono costretti a fermarsi e a richiedere l’intervento di un’ambulanza: trasportati al Policlinico di Tor Vergata hanno riportato fortunatamente lievi lesioni.Altre quattro auto della polizia dopo lomento in viale della Sorbona proseguono l’che finalmente termina all’altezza del chilometro 36 di viadove c’era un altro posto di blocco con le volanti messe di traverso a sbarrargli la strada.