Roma, Marin separato in casa: il retroscena sul rapporto con il club

Arrivato a Trigoria nell’estate del 2022 a soli 16 anni, Renato Belluccilascerà laa fine giugno per unirsi al Paris Saint-Germain a parametro zero. Il giovane portiere italo-brasiliano, cresciuto nel San Paolo e poi approdato nel settore giovanile giallorosso, è diventato titolare nell’Italia Under 21 di Carmine Nunziata, convincendo tutti del suo talento.Perdere un giovane promettente senza incassare nulla è un duro colpo per la, che da sempre punta sulla valorizzazione dei talenti sia per il futuro della squadra sia per le possibili plusvalenze. Florent Ghisolfi, direttore sportivo giallorosso, ha tentato fino all’ultimo di trattenerlo, offrendo un contratto vicino ai 600.000 euro a stagione, ma il giocatore ha comunque scelto il PSG.I motivi dell’addio: rapporti incrinati con ilCome riportato da Ilnista, l’addio dinon è solo una questione economica, ma anche di rapporti deteriorati.