Secoloditalia.it - Roma, i collettivi ci riprovano, tensioni con la polizia al convegno sulle Foibe con Menia

Sulla scia della negazione della memoria e dello sfregio a una pagina di storia costata sangue e dolore, continua l’ondata di odio rosso nei confronti dei martiri delle: dopo Bari oggi è stata la volta dell’istituto Cine-tv Roberto Rossellini di. Già dalle prime ore del mattino, il collettivo antifascista della scuola ha provveduto a bloccare le entrate principali del liceono, per boicottare ila cui doveva partecipare il senatore di Fratelli d’Italia Robertopromotore dell’iniziativa in tutta Italia e della legge intestata alla “Giornata del ricordo”, per onorare le vittime della pulizia etnica effettuata dai partigiani comunisti di Tito in Ex Jugoslavia.Blitz e picchetti del collettivo dell’istituto Rossellini: tentano di boicottare ilLe due entrate del liceo sono state assaltate daiantagonisti, per evitare che alcuni studenti e una parte del personale scolastico potessero entrare per assistere alla conferenza del senatore di FdI, che comunque è riuscito a guadagnare l’ingresso, con buona pace dei contestatori organizzati in picchetti.