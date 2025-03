Sololaroma.it - Roma Femminile, risposte positive col Sassuolo: Spugna promuove la stagione

Serviva cancellare immediatamente la sconfitta contro la Juventus e laha saputo reagire conquistando la finale di Coppa Italia. La formazione allenata dasi è infatti imposta per 3-0 nel ritorno della semifinale con il, bissando il successo nella gara d’andata. Giallorosse che così potranno provare a conquistare il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa.: “positiva, se vinceremo la Coppa Italia sarà da 9”ha così parlato al termine della vittoria con il: “Sicuramente è una soluzione, ma non parlo mai di sistemi di gioco perché non dico che cambia poco, però è più una questione di andare a occupare gli spazi giusti. Oggi c’era la possibilità di avere una giocatrice più vicina all’attaccante e per le caratteristiche anche delle giocatrici in campo abbiamo optato per questa opzione.