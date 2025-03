Sololaroma.it - Roma, Dybala sempre più leader: l’idea della società per il futuro

Paulosta vivendo uno dei suoi periodi migliori con la, trascinando la squadra sia in campionato che in Europa League. Claudio Ranieri è riuscito a rigenerarlo fisicamente e mentalmente, rendendolo il perno dell’attacco giallorosso. Dopo aver giocato tutti i 90 minuti contro il Como, l’argentino sarà ancora titolare nell’andata contro l’Athletic Club, per poi rifiatare nella sfida di domenica contro l’Empoli.e le notti europee: gol e responsabilitàAll’Olimpico,è il vero. Dei suoi 42 gol in giallorosso, 11 sono arrivati proprio nello stadio di casa. E in Europa League, quando le partite diventano a eliminazione diretta, la Joya trovail modo di lasciare il segno. Lo ha fatto nel 2023 con reti decisive contro Salisburgo, Feyenoord e persino nella finale di Budapest.