Roma Dybala chiaro | Ranieri mi lascia libero non penso al futuro

La partita contro l’Athletic Bilbao si sta avvicinando sempre di più e lasi deve far trovare pronta. I giallorossi si sonoti alle spalle la vittoria per 2-1 in rimonta con il Como e vogliono rimanere su questa strada, che appare quella giusta. La qualificazione al prossimo turno di Europa League è diventata un obiettivo, un traguardoda centrare. I capitolini proveranno a portarsi in vantaggio nel doppio confronto con i baschi, grazie ad alcuni dei loro punti fermi. Tra questi rientra senza dubbio il vero faro della fase offensiva.Stiamo parlando, ovviamente, di Paulo, che ha trascinato la squadra nei playoff con il Porto. L’argentino ha rito una lunga intervista ai microfoni di Marca, analizzando la prossima gara contro i biancorossi nel dettaglio: “Loro si sono mostrati una squadra tosta da affrontare già lo scorso settembre, spero sia diverso questa volta.