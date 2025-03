Sololaroma.it - Roma Club Barcellona “È bello ricreare una piccola Curva Sud, Rosella Sensi socia speciale”

”Laper me è tutto quello che può desiderare una persona: passione, amore, gioia”: questa frase pronunciata da Francesco Totti è sicuramente condivisibile da tutti i tifosi giallorossi che percepiscono la squadra di calcio come parte integrante della propria vita. Ci sono persone poi che, anche lontano dalla Capitale, riescono a far sentire il proprio sostegno, come i ragazzi deldi“Unico Grande Amor”, ospitedi questa nuova puntata di “Tutto il mondo tifa AS”, rubrica di Solola.it. A raccontarsi a noi è il presidente e fondatore delGerardo De Nicola.COME E QUANDO ? NATA L’IDEA DI FONDARE UN?”L’idea di fondare unè nata nel 2010, quando un gruppo di ragazzi si riuniva in un pub ma -era l’epoca di molte partite in contemporanea- e ogni volta il proprietario metteva in tv la partita con più tifosi presenti nel bar.