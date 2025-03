Sololaroma.it - Roma-Athletic Club Streaming Gratis: dove guardare i giallorossi in Europa League

Dopo la due giorni di Champions, è l’a prendere la scena. Questa sera, giovedì 6 marzo, sono in programma le gare d’andata degli ottavi di finale: lascenderà in campo alle 21:00 all’Olimpico per affrontare l’. Il ritorno, invece, si disputerà la prossima settimana al San Mamés alle 18:45.L’andamento diLaarriva all’appuntamento dopo aver superato il Porto ai playoff. Istanno attraversando un ottimo periodo di forma ed è reduce dal successo casalinga per 2-1 contro il Como, il quarto consecutivo in Serie A.L’, invece, ha chiuso al secondo posto la fase campionato della competizione con 19 punti, alle spalle della Lazio. La squadra basca arriva alla sfida dal ko in campionato contro l’Atletico Madrid, che ha interrotto una striscia di 16 risultati utili consecutivi ne LaLiga.