Sololaroma.it - Roma, Athletic Bilbao sullo sfondo: Dovbyk per la qualificazione

Leggi su Sololaroma.it

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e lasi prepara per tornare in campo. I giallorossi si sono lasciati alle spalle la vittoria con il Como per 2-1 in rimonta e dovranno continuare su questa strada, sotto ogni punto di vista. Claudio Ranieri sembra aver trovato il giusto equilibrio della squadra, sia per quanto concerne l’aspetto tattico che per ciò che riguarda quello mentale. I capitolini stanno limando ogni tipo di dettaglio per affrontare l’, in programma oggi 6 marzo alle 21:00 allo stadio Olimpico. I baschi arriveranno sotto l’ombra del Colosseo senza alcun timore reverenziale e servirà una prova di forza, per metterli al tappeto.La Lupa si affiderà alla sua formazione titolare, con uno sguardo che va necessariamente al reparto offensivo. Davanti a Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, infatti, ci sarà Artem, pronto a tornare dal 1? minuto al posto di Eldor Shomurodov.