Sololaroma.it - Roma-Athletic Bilbao, probabili formazioni: Pellegrini favorito per la trequarti

Leggi su Sololaroma.it

La giornata di oggi sarà cruciale per la. Dopo essersi lasciati alle spalle la vittoria per 2-1 in rimonta con il Como, infatti, i giallorossi avranno davanti a loro l’impegno di Europa League. L’ormai ex Coppa UEFA rappresenta uno degli ultimi obiettivi stagionali rimasti e qualificarsi ai quarti di finale sarebbe cruciale, dal punto di vista morale. I capitolini stanno limando gli ultimi dettagli prima di affrontare l’, più nello specifico stasera alle 21:00 allo stadio Olimpico. Partire con il piede giusto nel doppio confronto con i baschi diventerebbe determinante, con il ritorno che si disputerà nella bolgia del San Mamés.Claudio Ranieri è ben consapevole che mettere al tappeto un avversario come i biancorossi non sia facile e starebbe delineando la sua formazione titolare.