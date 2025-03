Sololaroma.it - Roma-Athletic Bilbao, il precedente recita parità: Ranieri cerca la vittoria

Il tempo scorre veloce e per lasta arrivando il momento di tornare in campo. Lacon il Como per 2-1 in rimonta è passata in archivio, con i giallorossi che stanno rimanendo sulla retta via in un inizio 2025 da urlo. Il focus si sposta adesso sull’Europa League, con l’ottavo di finale di andata che prenderà oggi 6 marzo il via. I capitolini stanno limando gli ultimi dettagli in vista della sfida con l’, in programma alle ore 21:00 in uno stadio Olimpico che sarà gremito. I baschi arriveranno sotto l’ombra del Colosseo senza alcun timore reverenziale, per portarsi in vantaggio in vista del ritorno.Claudioè consapevole di dover tenere la sua squadra sull’attenti, contro un cliente che fa della tecnica e della capacità in palleggio le sue armi migliori.