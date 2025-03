Roma-Athletic Bilbao | dove vedere la partita di Europa League

Leggi su Funweek.it

Questa sera, giovedì 6 marzo 2025, alle ore 21:00, laaffronterà l’allo Stadio Olimpico per l’andata degli ottavi di finale di. Un appuntamento cruciale per i giallorossi, desiderosi di proseguire il loro cammino europeo dopo l’ottimo momento in campionato.lain TV e streamingLasarà trasmessa in diretta TV su:Sky Sport Uno (canale 201)Sky Sport (canale 252)Sarà inoltre possibile seguire lain streaming su:NOWSky GolaPer chi volesse vivere l’atmosfera del match in compagnia di altri tifosi, sono disponibili diverse opzioni a:Angeli Rock: situato in via Ostiense 193 b, vicino alla Basilica di San Paolo fuori le Mura, questo locale offre la possibilità di seguire lasu schermi HD, con un’ampia scelta di cibo e bevande.