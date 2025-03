Iltempo.it - Roma all'ultimo respiro: Shomurodov stende l'Athletic Bilbao

Una vittoria in pieno recupero per ladi Claudio Ranieri che si impone in rimonta 2-1 all'Olimpico sull', nella sfida d'andata degli ottavi di finale di Europa League. Un successo voluto e meritato per i giallorossi che avevano subito a freddo ad inizio ripresa il gol dei baschi ma hanno saputo reagire subito, sfiorare il pari in due occasione, trovarlo con Angelino, per poi vincere la sfida al 93' conche regala un vantaggio per la gara tra una settimana a. Il tecnico giallorosso Claudio Ranieri per la sfida europea punta ancora su Celik nel terzetto difensivo con Mancini e Ndicka davanti a Svilar. In mezzo al campo, senza lo squalificato Paredes, il tecnico sceglie Cristante affiancato da Pisilli, lasciando Koné e Pellegrini in panchina. Sulle corsie esterne spazio a Rensch e Angeliño mentre davanti Baldanzi e Dybala supportano Dovbyk in avanti.