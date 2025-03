Romadailynews.it - Roma: abbracciava e baciava passanti per rubare portafogli, arrestata borseggiatrice 25enne

Unaseriale colpisce nel quartiere Casal de Pazzi a, approfittando di un trucco che sembra funzionare con uomini e donne ultrasessantacinquenni.La donna si avvicina alle sue vittime fingendo di abbracciarle, per poiile fuggire. Tuttavia, non sempre il suo piano ha successo: in un’occasione, una vittima si è resa conto delle sue intenzioni e ha rifiutato l’abbraccio, causando la reazione violenta della.La polizia è intervenuta dopo le segnalazioni delle vittime e sta conducendo un’indagine per catturare la colpevole.La polizia risale all’identità di unaitaliana già nota per reati specificiLe descrizioni fornite e l’analisi dei frame catturati dai sistemi di videosorveglianza hanno permesso alla polizia di risalire all’identità di una donna italiana di 25 anni, già nota alle autorità per precedenti specifici.