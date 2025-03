Ilrestodelcarlino.it - Rogo vicino al Ridolfi. Negozio in fiamme: ustionata una donna

L’incendio scintilla alle 14.20 di ieri a due passi dall’aeroporto, in via Seganti 28, nel’Dimensione Volo’, rivendita di materiale aeronautico e meta obbligata per piloti, istruttori e studenti.che appariva praticamente distrutto. La palazzina bianca in pochi istanti viene attorcigliata dal fumo. Lescrosciano all’interno, al piano terra, dove c’è la titolare, una 55enne che alla fine resteràa viso, braccia, torace e gambe: lasulle prime ha cercato da sola di domare le. È stata trasportata in codice rosso al centro ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. Il primo bollettino parla di ustioni di secondo grado. Prognosi riservata. Lievemente intossicata dal fumo la madre 86enne della, che stava nell’appartamento al primo piano (dove le due donne convivono).