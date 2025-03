Amica.it - Rockin’1000: live show e nuovi progetti per i loro primi 10 anni

(askanews) – Dopo essersi esibiti durante la 75ma edizione del Festival di Sanremo insieme a Jovanotti sulle note del brano L’ombelico del mondo, i Rockin’1000 celebrano 10dallanascita con Rockin’1000 – 10 Years Celebration, 10fatti di musica, passione ed energia pura. Per questa speciale occasione, i Rockin’1000 hanno organizzato un evento composto da duediversi, dedicato a musica, incontri ed esperienze immersive, che culminerà in un’incredibile performance dal vivo, in cui migliaia di musicisti si esibiranno all’unisono, creando un’atmosfera unica.I Rockin’1000 non saranno soli sul palco, la band sarà infatti accompagnata da diversi ospiti speciali che si alterneranno nelle due giornate. L’appuntamento con con Rockin’1000 – 10 Years Celebration è il 26 e il 27 luglio allo Stadio Orogel Dino Manuzzi di Cesena, nella città in cui tutto è iniziato.