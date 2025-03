Ilrestodelcarlino.it - Rockin'1000 celebra 10 anni con due concerti a Cesena: le date

, 6 marzo 2025 – Per il decimo compleanno si torna dove tutto è iniziato, con dueallo stadio e duemila musicisti che suoneranno insieme (mille alla volta) ricordando la storia di uno di quei progetti che sono lì a dimostrare quanto i sogni siano fatti per essere realizzati. A spegnere le candeline sulla torta sarà Fabio Zaffagnini, ideatore di, nato appunto nel 2015 dal sogno di unire mille musicisti, suonare insieme ‘Learn to Fly’ in un parco e invitare così i Foo Fighters a organizzare un concerto nella ‘piccola’. Pareva impossibile e invece funzionò tutto alla perfezione, compreso l’evento che in effetti la band statunitense decise di tenere in Romagna. Da lì si è andati avanti, organizzando nuovi appuntamenti in giro per il mondo e tenendo come punto fermo il sempre più rodato format dei mille musicisti che si esibiscono all’unisono: il risultato, un decennio dopo, dice cheè diventato un fenomeno globale.