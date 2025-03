Dailyshowmagazine.com - Roberta Procida e il suo ruolo ne “Il Gattopardo” su Netflix

Nuovo episodio di Cinema Stories con un’ospite d’eccezione:, attrice del cast della serie-evento Il, disponibile sudal 5 marzo 2025. Un viaggio tra cinema, emozioni e sfide attoriali, raccontato direttamente da una delle protagoniste di questa nuova trasposizione del celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Cosa troverai in questa puntata?Mariannina, un personaggio forte e indipendente: com’è stato portarla in scena?Dietro le quinte de Il: le sfide di un set immersivo tra Palermo e RomaL’esperienza di lavorare con Kim Rossi Stuart e Benedetta PorcaroliCom’è stato immergersi nella Sicilia ottocentesca e poi tornare alla realtà?Curiosità sul casting e aneddoti dal setcondivide retroscena inediti, emozioni vissute durante le riprese e cosa significa interpretare uncosì intenso in una serie di questa portata.