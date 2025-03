Movieplayer.it - Robert Pattinson non riesce a guardare gli horror: "Una volta mi sono addormentato con due coltelli da cucina"

La star di Twilight ha confessato di non essere più un grande fan del cinema dell'orrore da qualche anno e non sa il perché. Nel corso di una video intervista realizzata per GQ insieme al regista di Mickey 17 Bong Joon-ho,ha rivelato di essere diventato troppo sensibile ai film. Di recente, l'attore ha dovutoun filmprima di incontrare un regista per un nuovo progetto ma l'esperienza è stata talmente spaventosa da indurlo a dormire con dei. La paura da adulto di"Quando ero più giovane guardavo un sacco di roba cupa e pensavo a quanto fosse figo. E oratroppo sensibile" ha ricordato"È strano, si penserebbe il contrario: più invecchi, meno .