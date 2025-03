Rivoluzione Juve acquisti da 110 milioni | se ne vanno in quattro

Leggi su Sportface.it

In estate con ogni probabilità sarà tempo di una nuovain casantus, con Cristiano Giuntoli che si prepara ad essere uno grandi protagonisti della sessione estiva del calciomercato.Già nella scorsa estate laha cambiato tanto, su indicazione di Thiago Motta e con il lavoro portato avanti da Cristiano Giuntoli, lavoro che è continuato poi a gennaio come hanno dimostrato gli addii di Nicolò Fagioli e Danilo. Serviranno dei colpi importanti in determinate zone del campo, e ci saranno quasi sicuramente altrettante cessioni importanti. Servirà infatti una somma importante per confermare i calciatori che tanto bene stanno facendo in questa stagione ma che ancora non sono di proprietà dellantus. Primo su tutti Francisco Conceiçao, il cui riscatto dal Porto sembra essere solo una formalità ma per cui serviranno circa trentadi euro.