RIVAL RIVAL del Chelsea Liverpool per £ 42 milioni di Wonderkid Trasferimento

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Secondo quanto riferito,sono entrambi interessati al potenzialedel vero BetisJesus Rodriguez.Il talentuoso diciannovenne ha attirato l’attenzione a La Liga negli ultimi tempi, e non è troppo sorprendente vedere che ci sono speculazioni crescenti sul suo futuro.Arsene Wenger mi ha dato una camicia dell’Arsenal dopo che è stato concordato un accordo: quale ildi tutti i tempi in Arsenal è caduto all’ultimo minuto?Rodriguez è protetto da una clausola di rilascio di £ 42a Betis, ma sembra che ilstia mostrando un interesse particolarmente forte per lui, mentre ilè anche menzionato come potenziali pretendenti in un rapporto del Daily Mail.Sono ancora i primi giorni per Rodriguez nella prima squadra di Betis, ma ha segnato un goal in dieci partite e ha generalmente un vero minaccia con il suo ritmo e l’abilità.