Ilgiorno.it - Riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza. Più controlli dopo i gravi fatti in località Porto

Leggi su Ilgiorno.it

"Mi è stato nuovamente ribadito l’impegno congiunto delle forze delper un continuo monitoraggio e controllo dell’area, a tutela dei giovani che hanno il diritto, sacrosanto, al divertimento". È soddisfatto il sindaco di Albosaggia Graziano Murada per l’esito delprovinciale pere lapubblica cui ha partecipato. "Ho fatto presente le preoccupazioni della popolazione e soprattutto dei giovaniil grave episodio di fine febbraio, quando inun ragazzo, tra l’altro minorenne, è stato rapinato – racconta Murada - Un grazie speciale al prefetto Anna Pavone per aver promosso questo momento di confronto: la presenza di tutte le componenti delle forze delè testimonianza di un impegno collettivo che va oltre il dovere ed è fondamentale per prevenire criticità e rispondere alle emergenze".