Ritorno di fiamma Juve e suggestione Roma | il Flamengo ha già deciso | CM IT

Ritorno di fiamma Juve e suggestione Roma: il Flamengo ha già deciso

I top player del club rossonero sono sul taccuino di numerose squadre europee, italiane compreseDopo aver cambiato la presidenza e aver affidato il ruolo di direttore sportivo a José Boto, ilè stato uno dei maggiori protagonisti del calciomercato in Brasile. Il club rubronegro è riuscito a scavalcare il Napoli nella corsa a Danilo, ingaggiando il difensore a parametro zero dopo la rescissione con ladi: ilha giàCM..IT (ANSA FOTO) – calciomercato.itIl merito più grande della nuova dirigenza è stato, tuttavia, quello di resistere alle tentazioni di Aston Villa, Milan, Zenit e altre big inglesi per Walace, vero fiore all’occhiello della rosa carioca. Per quanto riguarda il futuro, i rubronegros proveranno a rendere effettivo prima del Mondiale per Club l’accordo verbale raggiunto con Jorginho, in scadenza con l’Arsenal.